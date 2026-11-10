 

Мишелю Уэльбеку предъявлены обвинения в подстрекательстве за заявление о мусульманской угрозе

10.11.2026, 21:48, Разное
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Следственный судья города Нантер предъявил писателю Мишелю Уэльбеку обвинение в причастности к подстрекательству к дискриминации, ненависти или насилию. Основанием для этого стали его заявления о французских мусульманах.

70-летний писатель придерживается все более пессимистичных взглядов о будущем европейской цивилизации, и многие считают его позицию правоэкстремистской. В интервью философу Мишелю Онфре, опубликованном в ноябре 2022 года он заявил, что мусульмане представляют угрозу коренному населению Франции.

«Французское население не хочет ассимиляции мусульман. Он хочет, чтобы они либо перестали нападать на других людей и грабить их, либо уехали», – заявил он, предупредив об опасности «Батаклана наоборот». В 2015 году 130 человек погибли и 490 пострадали в результате теракта «Исламского государства» в концертном зале «Батаклан».

В заявлении адвокатов писателя, которое приводит France 24, обвинения в подстрекательстве отвергаются: «Пророк катастроф не хочет, чтобы они произошли, совсем наоборот. Ему не место на скамье подсудимых. Мишель Уэльбек сожалеет о том, что интеллектуальная полемика все чаще становится предметом судебного разбирательства».

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