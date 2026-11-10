Россиянам придётся подавать ежегодный отчёт о том, что они сделали для традиционных ценностей

Совершеннолетним россиянам придётся регулярно отчитываться перед государством о том, что они сделали за год для сохранения и преумножения традиционных ценностей – соответствующий законопроект Госдума поддержала в первом чтении.

Согласно закону, защита и соблюдение традиционных ценностей – прямая обязанность каждого соотечественника. Недавно в КоАП была добавлена статья об ответственности за их дискредитацию, причём дискредитацией считается в том числе «отсутствие активных действий или полное бездействие» в этом контексте.

Для удобства соотечественников отчёт можно будет подать разными способами – к примеру, в устной форме участковому или во время обязательного социологического опроса, проводящегося с полной идентификацией участника (в этом случае отчёт подадут социологи). Основным способом станет заполнение формы на «Госуслугах». Те лица, которые по итогам года не отчитаются, в следующем году будут оштрафованы за дискредитацию, если только не подадут региональной комиссии по защите традиционных ценностей апелляцию с уважительной причиной. Таковой может считаться, к примеру, пребывание в коме, временная или постоянная невменяемость.

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