 

В США произошел масштабный сбой авиасообщения, были отменены вылеты из всех аэропортов страны

14.11.2026, 7:30, Разное
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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сняло общенациональный запрет на вылеты из всех аэропортов страны, действовавший более четырех часов из-за сбоя в телекоммуникационной системе, обеспечивающей связь между 22 региональными центрами управления воздушным движением.

Как пишет CNN со ссылкой на данные авиационного ведомства, ограничения были введены в пятницу, 13 ноября, когда в воздухе находились около 2500 пассажирских лайнеров. Всем самолетам, уже выполнявшим рейсы, позволили безопасно завершить полет, однако вылет новых бортов был полностью остановлен.

По предварительной информации FAA, причиной ЧП стала неисправность маршрутизаторов, возникшая в чикагском аэропорту Мидуэй и вызвавшая каскадный сбой в сети по всей территории Соединенных Штатов. В результате инцидента по всей стране были задержаны около 10 тысяч рейсов, еще от 4 до 5 тысяч вылетов – включая международные рейсы в США из Европы и Канады – были отменены.

На экстренном брифинге в Белом доме министр транспорта США Шон Даффи подтвердил возобновление полетов, начав свое выступление фразой: «Добро пожаловать в пятницу, 13-е». Вместе с министром внутренней безопасности Маркуэйном Маллином он категорически опроверг версии о кибератаке, диверсии или связи инцидента с глобальным сбоем в работе сервисов Microsoft.

По словам Даффи, причиной произошедшего стала критически устаревшая инфраструктура управления воздушным движением.

Даффи также заверил, что безопасность пассажиров не находилась под угрозой, а полный запрет на вылеты стал мерой предосторожности, призвав путешественников заранее уточнять статус своих рейсов перед выездом в аэропорт.

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