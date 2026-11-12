 

В США испытали краску для крыш, охлаждающую поверхность ниже температуры воздуха

12.11.2026, 11:00, Разное
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Разработанная командой из Университета Южной Флориды белая краска для крыш отражает до 98 % солнечного света и отдает тепло на длинах волн, проходящих через атмосферу Земли. Покрытие может уменьшить приток тепла в здания через крышу и снизить энергозатраты на кондиционирование. Потенциальная экономия на счетах весьма существенна — по оценке разработчика, краска может сократить расходы на электроэнергию в зданиях на целых 50 %.

Проблему перегрева поверхности краска решает двумя путями: отражает большую часть солнечного света и отдает тепло инфракрасным излучением на длинах волн, проходящих через атмосферное окно — так часть тепла уходит в космос. Когда поверхность отдает тепла больше, чем получает извне, температура ее может стать меньше текущей температуры воздуха даже солнечным днем. Краску сделали из натуральных материалов в университетском исследовательском центре чистой энергии TECO.

Сравнительным испытаниям подверглись 3 образца с алюминиевой фольгой поверх теплоизоляции. Один был с экспериментальной краской, другой с коммерческой кровельной «холодной» краской, третий без покрытия. Термометры фиксировали температуру с 10:00 до 17:00 на протяжении 28 дней. Разработанное покрытие постоянно держало поверхность холоднее окружающего воздуха.

Команда уже подала предварительную заявку на регистрацию патента и разрабатывает прозрачный защитный слой, помогающий краске противостоять ветру и осадкам. Стоит принять во внимание, что на открытом воздухе проверяли только опытные образцы, а не целые крыши. Сколько энергии сэкономит краска в реальном здании, зависит от его теплоизоляции, погоды и работы кондиционеров.Источник &#8212 University of South Florida

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