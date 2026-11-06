В штате Калифорния отменили более 500 смертных приговоров

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил, что все 548 приговоров к смертной казни в штате будут заменены на пожизненное заключение без возможности досрочного освобождения, сообщают СМИ.

В своем открытом письме Ньюсом заявил, что «убийство, санкционированное государством, несовместимо с ценностями Калифорнии, подрывает основы нашей правовой системы и умаляет каждого из нас». Канцелярия губернатора указала, что решения о смягчении наказаний вступят в силу после прохождения необходимых юридических процедур..

Калифорния не приводила смертные приговоры в исполнение с 2006 года; в марте 2019 года Ньюсом ввел мораторий на казни.

BBC также указывает, что решение губернатора штата, где казни фактически не исполнялись два десятилетия, может сэкономить миллионы долларов на судебных расходах. В Демократической партии Ньюсом рассматривается как возможный участник президентской гонки 2028 года.