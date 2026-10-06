В Санкт-Петербурге бездомных снабдят картами БИЧ-ID, дающими право ночевать в парадных

В Санкт-Петербурге вводится система идентификации бездомных БИЧ-ID – им раздадут пластиковые карты с QR-кодами, которые дают право на ночлег в парадных, доступ к общественным туалетам и пунктам раздачи горячего питания.

Система призвана упорядочить использование парадных, которые до сих пор распределялись стихийно, что создавало неудобства как для жильцов, так и для самих бездомных. Планируется, что карты будут выдаваться после прохождения собеседования, на котором бездомный должен подтвердить, что не имеет постоянного места жительства и не претендует на жилплощадь в обозримом будущем. Особое внимание уделят дисциплине: за нарушение порядка в парадной предусмотрены предупреждение, временное приостановление действия карты или перевод в парадную с худшими условиями – без батареи или с неработающим домофоном.

Жильцы тоже получат право голосовать за кандидатов, которым будет разрешено ночевать в их парадной, при этом голоса воздержавшихся будут отданы на перераспределение активным общественникам. Если система покажет себя хорошо, её распространят на другие категории граждан: вахтовиков, курьеров и туристов, которые не успели забронировать отель.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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