 

В Польше задержан 66-летний мужчина, подозреваемый в покушении на премьер-министра

12.10.2026, 11:33, Разное
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В Польше задержан подозреваемый в подготовке покушения на премьер-министра Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняк-Камыша. Об этом сообщил сам глава правительства.

66-летний мужчина был задержан 11 октября в Нижней Силезии. Утром из Вроцлава его доставили в Варшаву, для чего потребовалось разрешение врачей. Согласно публикациям СМИ, речь идет о польском гражданине, который является радикальным противников нынешних властей.

На данном этапе еще неясно, как правоохранительные органы намерены квалифицировать действия задержанного. Один из вариантов, отмечает RMF24, — подготовка убийства. Максимальное наказание по данной статье составляет 15 лет лишения свободы.


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