В Польше расследуют подготовку покушения на премьер-министра Туска

Полиция и спецслужбы Польши получили информацию о подготовке покушения на премьер-министра Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняк-Камыша. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

На 11 октября назначено совещание с участием представителей Агентства внутренней безопасности, полиции и службы охраны государство. Главой МВД Марчином Кервиньским и министром-координатором спецслужб Томашом Семоняком отдано распоряжение о принятии необходимых мер.

На данном этапе не сообщается, кто готовил покушения, неизвестно, произведены ли задержания. Однако следует отметить, что это не первая попытка покушения на премьер-министра Польши.

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