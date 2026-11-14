В Перми разработали компактный генератор, преобразующий волны в электроэнергию

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Специалисты Пермского Политеха создали методику проектирования компактных генераторов, которые преобразуют энергию морских волн в электричество. Такие устройства пригодятся для энергоснабжения оборудования в местах, куда сложно подвести электричество или где неэффективны солнечные панели.

Сейчас технологии для выработки электричества из волн ориентированы в основном на масштабные проекты и представляют собой крупные и весьма дорогие установки, способные обеспечить электроэнергией целые населенные пункты и производственные объекты.

Ученые из Перми пошли по другому пути и адаптировали этот источник энергии для питания небольших автономных устройств. Расчетная мощность их генератора в среднем достигает 33 Вт, чего вполне хватает, чтобы заряжать аккумуляторы для датчиков, метеостанций и прочей аппаратуры.

Для отработки решения исследователи построили компьютерную модель генератора и смоделировали разные сценарии его работы. В ходе расчетов они с учетом разной силы волн определили ключевые параметры — силу тока, напряжение, мощность, а также время, необходимое для зарядки аккумулятора.

Результаты моделирования подтвердили надежность конструкции, сам подвижный элемент работает ровно, без резких рывков и избыточных вибраций. Расчеты показывают, что аккумулятор емкостью 10 Ач можно полностью зарядить менее чем за четыре часа. Именно такие батареи широко применяют в датчиках и телеметрических системах.

В дальнейшем технология сможет стать источником питания для автономных устройств в отдаленных районах. Компактные генераторы подойдут, например, для оснащения океанских буев, навигационных маяков, метеостанций, а также для питания датчиков, которые следят за состоянием инфраструктурных объектов — мостов, трубопроводов и т. д.