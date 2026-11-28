В Омске представили проект подземного дата-центра

В Омске планируют построить уникальный инфраструктурный комплекс, в составе которого будет подземный дата‑центр и бизнес‑центр. Проект под названием G‑System создала компания «МеГа Пласт», которая уже завершила ключевой этап прединвестиционного проектирования, оформляет документацию и привлекает стратегических инвесторов.

Общий объем инвестиций в комплекс оценивается в 15,58 млрд рублей. ЦОД разместят в прочной монолитной конструкции глубокого заложения, что обеспечит повышенную защищенность объекта. Дата‑центр сможет вместить 4,2 тысячи высокоплотных стоек, в том числе подходящих для ресурсоемких задач вроде вычислений для искусственного интеллекта.

Важная особенность проекта заключается в эффективном использовании выделяемого серверами тепла. С помощью системы рекуперации мощностью 100 МВт планируют отапливать сразу несколько объектов, включая гостиницу, деловой и образовательный центры, а также подогревать воду для аквапарка. Такой подход позволит снизить эксплуатационные затраты примерно на 70 % и выйти на окупаемость за 5,5 года.

G‑System задумывается как пилотный проект, и в дальнейшем «МеГа Пласт» планирует масштабировать эту концепцию на другие крупные города России. Параллельно интерес к подобным решениям проявляет «Ростелеком», который обсуждает с «Норникелем» возможность строительства защищенных резервных площадок для быстрого восстановления цифровых сервисов, если основная инфраструктура будет нарушена.