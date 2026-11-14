В Китае состоится встреча Трампа с Путиным и Си Цзиньпином

На следующей неделе на полях саммита АPEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) в Китае состоится встреча президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Как пишет агентство Reuters со ссылкой на Белый дом, эти переговоры станут первым в истории трехсторонним саммитом лидеров Соединенных Штатов, РФ и Китая.

По словам пресс-секретаря Белого дома Оливии Уэйлс, встреча запланирована на 19 ноября (сам саммит АPEC пройдет 18-19 ноября). Главной темой переговоров должно стать сокращение ядерных вооружений. «Президент Трамп считает распространение ядерного оружия крайне опасным», – подчеркнула Уэйлс. Официального подтверждения согласования этой встречи со стороны Москвы и Пекина пока не поступало.

При этом высокопоставленный представитель американской администрации на условиях анонимности пояснил Reuters, что в Вашингтоне не рассчитывают на достижение конкретных договоренностей по ядерному разоружению по итогам предстоящей беседы. По его словам, для Пекина эта тема является сложной, однако в Белом доме считают, что Китаю пора сесть за «взрослый стол» и начать серьезный разговор.

Кроме того, по данным источника агентства, Дональд Трамп намерен обсудить с Путиным и Си Цзиньпином войну с Ираном. В то же время поднимать тему войны в Украине президент США не планирует: в Белом доме считают такое обсуждение неуместным, поскольку Пекин не вовлечен в переговорный процесс, который Вашингтон в последнее время активно ведет с Москвой. Отдельная двусторонняя встреча Трампа и Путина в формате «один на один» также не запланирована. Известно также, что в поездке в Китай американского лидера будет сопровождать глава SpaceX Илон Маск, однако его присутствие на трехсторонних переговорах не предполагается.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что инициатором проведения трехстороннего саммита выступил Владимир Путин. По информации издания, российский президент рассчитывает использовать эту площадку для обсуждения завершения войны в Украине на условиях, выгодных Москве.