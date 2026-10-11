 

В Индии проводятся массовые задержания сторонников «Партии тараканов»

11.10.2026, 9:30, Разное
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Власти Индии приняли чрезвычайные меры, чтобы не допустить проведения в Дели манифестации молодежного движения «Партия тараканов», требующего отставки главы Центрального избирательного комитета.

Центр столицы оказался фактически на осадном положении. Были стянуты десятки тысяч полицейских, установлены баррикады, закрыты 45 станций метро, отключен мобильный интернет. Сообщается по меньшей мере о 3000 задержанных. Среди них – лидер движения Абхиджит Дипке, которого задержали в самолете после прилета в Дели.

«Партия тараканов» заявляет, что в ходе проведенной ЦИК проверки избирательных списков из них было исключено около 130 миллионов человек. Цель этого – ослабить оппозицию и усилить позиции возглавляемого премьер-министром Нарендрой Моди Индийской народной партии. Власти эти утверждения отвергают.

Движение сформировалось стихийно в мае 2026 года после того, как председатель Верховного суда Сурья Кант сравнил безработную молодежь с тараканами. Оно не имеет официальной регистрации, но сотрудничает с оппозицией, в том числе – с Индийским национальным конгрессом.

Выступления молодежи могут представлять значительную угрозу для правительства Нарендры Моди. Эта тенденция проявляется во многих государствах Африки и Юго-Восточной Азии, когда тяжелое экономическое положение молодого поколения приводит к политическому активизму.


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