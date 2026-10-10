В Индии начали расследование нападения на командира самолета FlyDubai

Национальное следственное агентство Индии (NIA) начало расследование нападения на индийского пилота Смита Маччхара, командира самолета авиакомпании FlyDubai, выполнявшего 30 сентября рейс из Дубая в Тель-Авив. Об этом 10 октября пишет газета The Indian Express.

Уголовное дело по статьям законодательства о борьбе с захватом самолетов и противодействии терроризму было возбуждено 9 октября. Расследование начато по распоряжению правительства Индии, которое потребовало установить, действовал ли нападавший в одиночку или был частью более масштабного заговора.

Согласно материалам дела, второй пилот, житель Омана, напал на командира воздушного судна, нанеся ему тяжелые ранения головы и рук. Предположительно, нападавший пытался захватить самолет или привести его к катастрофе.

После нападения второго пилота обезвредили пассажиры и члены экипажа. Другие пилоты FlyDubai, находившиеся на борту, взяли управление на себя и благополучно посадили самолет в аэропорту саудовского города Табук. Нападавший был задержан саудовскими властями, а затем передан властям ОАЭ для дальнейшего расследования.

На борту находились 174 пассажира, большинство из которых были израильтянами, и шесть членов экипажа.

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