В Индии начали расследование нападения на командира самолета FlyDubai
Поддержать в Patreon
Национальное следственное агентство Индии (NIA) начало расследование нападения на индийского пилота Смита Маччхара, командира самолета авиакомпании FlyDubai, выполнявшего 30 сентября рейс из Дубая в Тель-Авив. Об этом 10 октября пишет газета The Indian Express.
Уголовное дело по статьям законодательства о борьбе с захватом самолетов и противодействии терроризму было возбуждено 9 октября. Расследование начато по распоряжению правительства Индии, которое потребовало установить, действовал ли нападавший в одиночку или был частью более масштабного заговора.
Согласно материалам дела, второй пилот, житель Омана, напал на командира воздушного судна, нанеся ему тяжелые ранения головы и рук. Предположительно, нападавший пытался захватить самолет или привести его к катастрофе.
После нападения второго пилота обезвредили пассажиры и члены экипажа. Другие пилоты FlyDubai, находившиеся на борту, взяли управление на себя и благополучно посадили самолет в аэропорту саудовского города Табук. Нападавший был задержан саудовскими властями, а затем передан властям ОАЭ для дальнейшего расследования.
На борту находились 174 пассажира, большинство из которых были израильтянами, и шесть членов экипажа.
Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro