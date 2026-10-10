 

В Индии начали расследование нападения на командира самолета FlyDubai

10.10.2026, 16:30, Разное
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Национальное следственное агентство Индии (NIA) начало расследование нападения на индийского пилота Смита Маччхара, командира самолета авиакомпании FlyDubai, выполнявшего 30 сентября рейс из Дубая в Тель-Авив. Об этом 10 октября пишет газета The Indian Express.

Уголовное дело по статьям законодательства о борьбе с захватом самолетов и противодействии терроризму было возбуждено 9 октября. Расследование начато по распоряжению правительства Индии, которое потребовало установить, действовал ли нападавший в одиночку или был частью более масштабного заговора.

Согласно материалам дела, второй пилот, житель Омана, напал на командира воздушного судна, нанеся ему тяжелые ранения головы и рук. Предположительно, нападавший пытался захватить самолет или привести его к катастрофе.

После нападения второго пилота обезвредили пассажиры и члены экипажа. Другие пилоты FlyDubai, находившиеся на борту, взяли управление на себя и благополучно посадили самолет в аэропорту саудовского города Табук. Нападавший был задержан саудовскими властями, а затем передан властям ОАЭ для дальнейшего расследования.

На борту находились 174 пассажира, большинство из которых были израильтянами, и шесть членов экипажа.


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