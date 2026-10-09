 

В Греции найдено тело пропавшего израильтянина

09.10.2026, 15:30, Разное
  Поддержать в Patreon

Спасатели в пятницу, 9 октября, нашли в Греции тело израильского туриста Ами Йогева, 46-летнего жителя Модиина, который считался пропавшим без вести около трех недель.

Тело обнаружила утром группа добровольцев израильской организации «Хаверим мехальцим».

Йогев отправился на восхождение на гору Олимп и пропал 20 сентября. После прилета в Грецию он постоянно поддерживал связь с родными и сообщил матери о начале подъема, но вскоре связь с ним прервалась. В поисках участвовали местные спасательные службы и многочисленные добровольцы, приехавшие из Израиля.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

09.10 / Психопатия проявляется в письме: ученые изучили языковые маркеры расстройства личности

09.10 / За ИИ-фейк с фотографией крокодила сингапурцу грозит 7 лет тюрьмы

09.10 / Лидер антиизраильской «Зеленой партии» Зак Полански остался вне парламента

09.10 / Древняя перестройка генома: ученые объяснили, что сделало осьминогов такими умными

09.10 / Эльвира Набиуллина избила медведя, который хотел разгромить палаточный лагерь сотрудников ЦБ

09.10 / США запускают проект ИИ-провизора, который будет самостоятельно назначать препараты

09.10 / Почему мужчины раньше теряют иммунную защиту от рака. Новое открытие меняет подход к терапии онкологии

09.10 / В Черногории задержали основателя Z-проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука

09.10 / Письмо генералов, смерть царевны и птичьи предзнаменования: находки 3400-летней давности раскрыли тайны царской семьи

09.10 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1689-й день войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике