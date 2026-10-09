В Греции найдено тело пропавшего израильтянина

Спасатели в пятницу, 9 октября, нашли в Греции тело израильского туриста Ами Йогева, 46-летнего жителя Модиина, который считался пропавшим без вести около трех недель.

Тело обнаружила утром группа добровольцев израильской организации «Хаверим мехальцим».

Йогев отправился на восхождение на гору Олимп и пропал 20 сентября. После прилета в Грецию он постоянно поддерживал связь с родными и сообщил матери о начале подъема, но вскоре связь с ним прервалась. В поисках участвовали местные спасательные службы и многочисленные добровольцы, приехавшие из Израиля.

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