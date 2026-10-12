В Австралии проверяют связи пилота-террориста FlyDubai с исламским центром

Австралийская федеральная полиция продолжает расследование возможных связей Хамама аль-Хамами, второго пилота FlyDubai – террориста, подозреваемого в попытке захвата самолета 30 сентября, с исламскими организациями в Мельбурне. В центре внимания оказался религиозный центр MyCentre, получавший государственное финансирование. Об этом сообщают австралийская телерадиокомпания ABC и газета The Australia Today.

Как ранее сообщалось, по сведениям следствия ОАЭ, процесс радикализации Хамама аль-Хамами начался в 2017 году, когда он учился в Мельбурнском королевском технологическом университете. Подозреваемый рассказал, что познакомился с людьми, связанными с центром MyCentre в пригороде Бродмидоус. Руководителем центра является Самир Мохтади, известный как «Абу Хамза».

12 октября корреспондент ABC Макс Уолден сообщил, что Мохтади впервые публично отреагировал на появившиеся сообщения. В четырехминутном видео, опубликованном в социальных сетях, он заявил, что праведные люди во все времена подвергались преследованиям и ложным обвинениям. «Иногда лучшее, что можно сделать, – ничего не говорить», – заявил он. При этом Мохтади не стал непосредственно комментировать обстоятельства дела FlyDubai.

Параллельно в Австралии разгорелся спор вокруг государственного финансирования организации, связанной с MyCentre. Как пишет The Australia Today, в 2024 году организации было выделено 68136 австралийских долларов в рамках четырехлетней программы поддержки школ, обучающих детей языкам национальных общин. Кроме того, в 2018 году федеральная полиция Австралии выделила 500 долларов на проведение праздничного ужина в честь Рамадана.

Лидер партии One Nation сенатор Полин Хэнсон потребовала выяснить, проводились ли проверки безопасности перед выделением государственных средств и запрашивало ли министерство внутренних дел информацию спецслужб об организациях, получавших гранты.

Министр внутренних дел Австралии Тони Берк, отвечая на вопросы журналистов 11 октября, заявил, что не располагает подробной информацией о финансировании MyCentre, но намерен выяснить обстоятельства. Он подчеркнул необходимость противодействия радикализации, в том числе через интернет, и проверки возможных связей экстремистских организаций.

Австралийская федеральная полиция ранее подтвердила, что изучает связи аль-Хамами с Австралией. Расследование ведется совместной антитеррористической группой штата Виктория с участием федеральной полиции, полиции штата и спецслужб.

При этом доказательств причастности руководства MyCentre к радикализации аль-Хамами или подготовке теракта пока не представлено. Отсутствуют сведения об использовании государственных грантов для финансирования экстремистской деятельности.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro