В Алтайском крае церемония раздрапирования памятника Трампу закончилась скандалом: оказалось, что монумент украли

В Бийске завершилась скандалом церемония раздрапирования памятника президенту США Дональду Трампу – когда чехол сняли, оказалось, что неизвестные украли монумент и заменили его деревянной конструкцией, чтобы сохранить объём.

На торжественной церемонии присутствовали мэры двух городов Алтайского края, представители казачества и духовенства, общественные активисты и лидеры патриотических организаций. Планировалось, что с памятника снимут драпировку, установленную в 2025 году после «неуместных и недопустимых» контактов американского лидера с Владимиром Зеленским, после чего собравшиеся будут два часа зачитывать речи, а затем поедут на банкет. В итоге перед банкетом выступал только начальник УМВД – он заявил, что изначально называл плохой идеей отливать памятник из латуни и пообещал «вытрясти душу» из всех местных приёмщиков цветмета.

«Нельзя так позориться перед всем миром, перед Америкой в первую очередь. Очень плохо, что такое происходит, – сказал он. – Опростоволосились перед самими американцами – нас ведь смотрели и в прямых трансляциях, и в записях. И дети их смотрели, и внуки».

Если окажется, что памятник уже переплавлен, в течение месяца его заменят новым – средства на это возьмут из фонда регионального благосостояния Алтайского края.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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