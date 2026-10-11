 

Урочные лета для поиска беглых врачей из госклиник увеличат до семи лет

11.10.2026, 13:18, Разное
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Правительство одобрило поправки, увеличивающие срок розыска врачей, покинувших обязательную отработку в государственных клиниках, с пяти до семи лет. Как поясняют в Минздраве, мера продиктована участившимися случаями побега выпускников медицинских вузов с так называемых распределений, когда молодой специалист, ознакомившись с перечнем доступных вакансий, выбирал не предложенную ему участковую больницу, а самовольное исчезновение в неизвестном направлении.

В пояснительной записке отмечается, что урочные лета – хорошо зарекомендовавший себя институт, доказавший свою эффективность ещё в XVI веке при поиске беглых крестьян. Однако теперь, с учётом современных средств связи, побег врача существенно осложняется: его могут отследить не только по трудовой книжке, но и по геолокации, запросам на повышение квалификации и попыткам устроиться на работу в частную клинику. Отдельно отмечается, что если беглец за семь лет так и не будет найден, он автоматически признаётся «условно отработавшим» и получает право на справку о том, что медицинское образование у него всё-таки было.

«Врач – это призвание, а призвание не имеет права на самовольный уход, – прокомментировал глава департамента кадровой политики Минздрава Аркадий Подберезский. – Мы вкладываем в выпускника бюджетные средства, обучаем его шесть лет, а он потом говорит: не хочу в посёлок Кривые Мхи, у меня аллергия на сельскую жизнь. Мы и срок увеличили, и понимаем, что за семь лет можно многое передумать. Глядишь, человек женится, дети пойдут, и сам вернётся проситься обратно – уже без всяких требований к условиям труда».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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