Ученые обнаружили еще одну причину развития астмы. И она неочевидная

Американские специалисты, представившие свой доклад на ежегодной конференции Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии (ACAAI), выявили определенную закономерность. По их данным, если будущая мать дышит воздухом, отравленным гарью от лесных пожаров, это может отразиться на здоровье малыша. У таких детей чаще выявляют астматические проявления в первые годы жизни.

В основу работы легли сведения о 1097 малышах, появившихся на свет в Северной Калифорнии. Специалисты изучили период с 2017 по 2020 год, когда регион регулярно затягивало густым смогом от горящих лесов. Авторы работы сопоставили данные об экологической обстановке с медицинскими картами детей. Они вычислили, какая доза вредных веществ приходилась на женщин в период вынашивания и сразу после появления младенца на свет.

При расчетах учитывался не только сам видимый дым. Исследователи брали во внимание мелкодисперсную взвесь PM2,5. Эти микроскопические элементы без труда попадают в глубокие отделы легочной системы. Помимо этого, в расчет шли и другие параметры: наследственный фактор, пол и возраст ребенка, а также пассивное курение матери.

Результаты показали четкую хронологию. Избыток мелкодисперсных частиц во второй трети срока вынашивания коррелировал с появлением астмы. Кроме того, прямое воздействие гари от пожаров на поздних сроках, а также в момент родов, тоже повышало вероятность развития недуга.

По мнению авторов, определенные фазы формирования органов дыхания плода крайне остро реагируют на плохой воздух. Тем не менее ученые делают важную оговорку. Проведенный анализ указывает лишь на статистическую закономерност. Прямых доказательств того, что именно смог выступает первопричиной болезни, на данный момент нет.