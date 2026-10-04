 

Ученые назвали черту характера, которая способствует повышению запаса прочности мозга: новое исследование

04.10.2026, 7:45, Разное
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С возрастом память и скорость мышления у разных людей угасают по-разному. Одни к семидесяти годам сохраняют ясную голову, другие замечают перемены гораздо раньше. Ученые давно объясняют эту разницу понятием когнитивного резерва — своеобразного запаса прочности, который человек накапливает всю жизнь. И, судя по новым данным, одну из главных ролей в его формировании играет обычное любопытство.

Кого и как изучали

Специалисты нидерландского Института Дондерса пригласили 106 добровольцев в возрасте от 40 до 85 лет. У каждого оценивали две вещи: насколько человек любознателен и открыт новому, а также насколько велик его когнитивный резерв. Последний измеряли по уровню образования и по тому, насколько разнообразно участники проводят свободное время.

Что удалось увидеть

Связь оказалась прямой: чем выше была любознательность, тем больше оказывался и резерв. Причем возраст эту закономерность не отменял — она держалась и у сорокалетних, и у восьмидесятилетних. Логика здесь простая. Человек, которому интересно, чаще берется за новое, больше читает, пробует непривычные занятия, охотнее знакомится и общается. Все это постепенно наращивает тот самый запас, который позже помогает мозгу дольше сопротивляться возрастным изменениям.

О чем стоит помнить

Есть и важный нюанс. Больший резерв в этом исследовании не означал, что человек прямо сейчас лучше справляется с тестами на память и внимание. Иными словами, любопытство скорее помогает копить защитный опыт на будущее, чем мгновенно делает ум острее. Добавим к этому скромные масштабы работы и необычный состав участников: в среднем это были люди с IQ около 118, то есть заметно выше среднего. Так что выводы стоит воспринимать как предварительные.

Почему это все равно важно

Даже с этими оговорками мысль остается полезной и простой. Когнитивный резерв не дается от рождения — он строится из образования, сложной работы, живого общения и увлечений. А любопытство работает как мотор, который всю жизнь тянет человека к новому опыту. Поддерживать в себе интерес к миру, задавать вопросы, пробовать непривычное — это и есть естественная, доступная каждому тренировка мозга, полезная в любом возрасте.

Итоги работы ученых опубликованы в журнале Personality and Individual Differences.


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