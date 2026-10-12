Тропики закипают: феномен Эль-Ниньо бьет рекорды 1990-х и грозит планетарной жарой

Сентябрь этого года зафиксировал беспрецедентный нагрев Мирового океана. По данным, полученным службой мониторинга земной поверхности Copernicus, средний показатель температуры воды достиг планки в 21,05 градуса Цельсия. Это значение стало абсолютным историческим пиком для данного календарного периода, превзойдя прежнее достижение сентября 2023 года, когда вода прогрелась до 20,92 градуса, пишет ТАСС.

Специалисты отмечают, что критическая ситуация складывается в тропических широтах Тихого океана. Там наблюдается стремительное нарастание интенсивности климатического феномена Эль-Ниньо. В эпицентре этого природного явления вода прогрелась до шокирующих 29,7 градуса. Текущий скачок температур превысил максимумы самых мощных Эль-Ниньо прошлых десятилетий, включая события 1982–1983, 1997–1998 и 2015–2016 годов. Эксперты Copernicus подчеркивают, что параметры этого феномена в экваториальной зоне продолжают усиливаться, что с высокой вероятностью приведет к регистрации самого мощного Эль-Ниньо за весь период инструментальных наблюдений. Ожидается, что прогрев водной толщи будет продолжаться в течение ближайших месяцев.

Ситуация в нижних слоях атмосферы также вызывает серьезное беспокойство климатологов. Средняя температура воздуха на планете в сентябре закрепилась на отметке 16,26 градуса. Хотя этот результат и не стал абсолютным первым местом, он занимает вторую строчку в рейтинге самых жарких сентябрей за всю историю наблюдений, уступая лишь показателю 2023 года (16,38 градуса).

Важным климатическим маркером стало превышение порога в 1,5 градуса: воздух оказался на 1,63 градуса теплее среднего доиндустриального уровня. Таким образом, зафиксирован второй месяц подряд, когда глобальная температура воздуха стабильно превышает показатели предпромышленной эпохи более чем на полтора градуса. Подобное устойчивое превышение критического порога наблюдается впервые с ноября 2025 года, что указывает на ускорение темпов глобального потепления.

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