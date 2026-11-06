Тропические гости в русской тайге: ученые нашли редкие виды микроводорослей в нацпарке Коми

На территории национального парка «Койгородский», расположенного на юге Республики Коми, специалисты Института биологии Коми научного центра УрО РАН реализуют проект, поддержанный грантом Российского научного фонда (РНФ). Исследовательская работа посвящена изучению микроскопических обитателей древесной коры — эпифитных цианобактерий и микроводорослей, сообщает ТАСС. По мнению экспертов, именно эти невидимые глазу организмы выступают фундаментальным фактором стабильности старовозрастных таежных массивов, ради сбережения которых и был учрежден данный заповедник.

В рамках стартовавшего исследования ученым предстоит впервые составить полный перечень видов, населяющих поверхность стволов. Для этого будут задействованы как классические культуральные подходы, так и передовые молекулярно-генетические технологии. Программа работ также включает оценку гидрофизических характеристик биопленок и их способности связывать атмосферный азот. Кроме того, запланированы тесты на выживаемость при высушивании и температурных колебаниях, изотопный мониторинг потоков азота и углерода, а также построение ГИС-моделей. Итогом станет формирование критериев мониторинга для особо охраняемых территорий и публикация открытой базы данных по эпифитам таежной зоны России в международной системе GBIF.

Предварительные итоги, полученные специалистами еще в 2026 году, уже выявили высокую экологическую ценность этих лесов. Исследователи впервые проанализировали состав сообществ, обитающих на деревьях различных пород. Выяснилось, что эти микроскопические формы жизни являются незаменимым звеном экосистемы, принимая участие в накоплении органики и круговороте элементов. Особую значимость имеют цианобактерии, способные фиксировать азот. В бореальных лесах этот элемент часто находится в дефиците и ограничивает рост растительности.

В ходе первичного анализа в девственных лесах южной тайги было идентифицировано свыше 60 видов водорослей. Примечательно, что три из них ранее не фиксировались на европейском Северо-Востоке страны. Это редкие таксоны, типичные для более теплых регионов и тропических широт. Как отмечает биолог Елена Патова, их присутствие указывает на слабую изученность местной флоры, а также подтверждает статус первозданных лесов как надежного убежища для организмов с обширными ареалами обитания.

Анализ собранных материалов позволил сделать вывод о полной сохранности заповедной территории. Полученные сведения стали первыми для данного региона. Исследователь подчеркивает, что выявленные биологические сообщества типичны для нетронутых массивов. Максимальное видовое богатство зафиксировано на старых осинах, так как их кора обладает уникальной способностью долго удерживать влагу. Хотя микроводоросли остро реагируют на климатические сдвиги и загрязнение атмосферы, что делает их отличными биоиндикаторами, для формирования строгих научных заключений потребуется серия многолетних наблюдений.

Первые же замеры уже дали конкретные цифры. Специалистам удалось получить начальные сведения о поглощении молекулярного азота из атмосферы и измерить активность цианобактерий на стволах. Это первая количественная оценка для южнотаежных лесов России, доказывающая, что эпифиты реально восполняют дефицит этого элемента в экосистеме. По словам ученого, эти данные носят рекогносцировочный характер. Для составления точных балансов необходимы дальнейшие изыскания, которые будут продолжены в рамках текущего гранта РНФ. Промежуточные результаты также указывают на богатство микроместообитаний, обусловленное большим числом древесных пород и разницей экологических условий на разной высоте ствола.

Изображение: нацпарк «Койгородский». Автор Ele-chudinovsk / ru.wikipedia.org / Общественное достояние