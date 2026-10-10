Трамп заявил, что Украине пора избрать нового президента

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине необходимо сменить президента, поскольку Владимир Зеленский не сумел добиться прекращения войны с Россией. Об этом пишет Associated Press.

«Я предлагаю им избрать нового лидера, который сможет заключить соглашение», – заявил Трамп в субботу, 10 октября, выступая перед журналистами в Белом доме.

Трамп вновь заявил, что война между Россией и Украиной не началась бы, если бы он в 2022 году был президентом.

Заявления Трампа прозвучали на следующий день после того, как он объявил о договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива в США.

Зеленский раскритиковал соглашение, заявив, что дополнительные доходы от экспорта топлива позволят РФ финансировать продолжение войны. По его словам, ослабление давления на Москву лишь поощряет дальнейшие российские атаки на Украину.

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