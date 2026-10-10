 

Трамп: США снимут ещё больше санкций с России, если она согласится закупать американское оружие

10.10.2026, 16:18, Разное
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Президент США Дональд Трамп заявил, что во время разговора с российским коллегой Владимиром Путиным предложил ему снять ещё больше санкций, если Москва «согласится расширять торговлю». В том числе он предложил РФ заключить оружейную сделку.

Трамп ожидает, что российская сторона согласится на покупку американских вооружений на сумму порядка $20 млрд – и тогда Америка откажется от санкций против банковского сектора. При этом из соображений национальной безопасности он пообещал не продавать наиболее передовые вооружения.

«Я сказал, что русские не получат некоторые наши современные разработки, но мы ещё производим много традиционных вооружений, конструкция которых уже не такая секретная… Им может быть десять лет, двадцать лет, много лет, но они ещё очень хорошие. Я думаю, Владимир согласится. Это очень выгодное предложение для всех. Русским сейчас нужно качественное оружие. Американское оружие – лучшее в мире. Все хотят заполучить его», – добавил президент США.

Он добавил, что намерен включить в пакет предложения ещё и системы ПВО, поскольку «они требуются Владимиру, чтобы защитить наше дизельное топливо». В том числе Россия может получить системы THAAD и Patriot.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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