Трамп разрешил России и Украине разблокировать и вывести по $50 млрд своих замороженных активов

Президент США Дональд Трамп заявил, что для скорейшего наступления мира между Россией и Украиной он разрешает обеим странам вывести по $50 млрд долларов из числа своих замороженных активов в американских банках.

Трамп подчеркнул, что это равноценная уступка, которая должна «подтолкнуть обе стороны к скорейшему подписанию мирного договора при участии АМЕРИКИ».

«Россия может разблокировать и вернуть себе $50 млрд своих замороженных средств и Украина тоже может разблокировать и вывести $50 млрд своих замороженных активов. Это честная и справедливая сделка, потому что такое право получили два воюющих государства», – написал он в Truth Social.

Позже Трамп дал небольшой брифинг у Белого дома, где журналисты сразу его спросили, получит ли украинская сторона деньги, если у неё не было замороженных активов в Америке.

«Я не знаю, чьи активы замораживали при безумном Джо, но я точно знаю, что исключение из санкций получили два государства. Кто им будет пользоваться, а кто им не будет – это их выбор, но всё поровну. Если вы говорите, что у них нет замороженных денег, значит, они не выведут деньги, потому что их нет. Это просто разумно, не правда ли? Купите себе какие-нибудь книжки. Следующий вопрос», – ответил он.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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