 

Трамп разрешил России и Украине разблокировать и вывести по $50 млрд своих замороженных активов

12.10.2026, 18:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Президент США Дональд Трамп заявил, что для скорейшего наступления мира между Россией и Украиной он разрешает обеим странам вывести по $50 млрд долларов из числа своих замороженных активов в американских банках.

Трамп подчеркнул, что это равноценная уступка, которая должна «подтолкнуть обе стороны к скорейшему подписанию мирного договора при участии АМЕРИКИ».

«Россия может разблокировать и вернуть себе $50 млрд своих замороженных средств и Украина тоже может разблокировать и вывести $50 млрд своих замороженных активов. Это честная и справедливая сделка, потому что такое право получили два воюющих государства», – написал он в Truth Social.

Позже Трамп дал небольшой брифинг у Белого дома, где журналисты сразу его спросили, получит ли украинская сторона деньги, если у неё не было замороженных активов в Америке.

«Я не знаю, чьи активы замораживали при безумном Джо, но я точно знаю, что исключение из санкций получили два государства. Кто им будет пользоваться, а кто им не будет – это их выбор, но всё поровну. Если вы говорите, что у них нет замороженных денег, значит, они не выведут деньги, потому что их нет. Это просто разумно, не правда ли? Купите себе какие-нибудь книжки. Следующий вопрос», – ответил он.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

12.10 / Шесть странных могил бронзового века: почему дети лежали не так, как положено

12.10 / Премьер-министр Великобритании обвинил КСИР в подготовке нападения на американскую авиабазу

12.10 / В Алтайском крае церемония раздрапирования памятника Трампу закончилась скандалом: оказалось, что монумент украли

12.10 / В США прошел обыск в доме конгрессвумен Ильхан Омар, выступающей с резкой критикой Израиля

12.10 / Депутат нашёл признаки экстремизма в шведской семье из «Малыша и Карлсона»

12.10 / Наушники TDM Neo трансформируются в колонку всего за секунду

12.10 / Боль прошла, артрит остался. Врач рассказал о главной ошибке пациентов с ревматоидным артритом

12.10 / Евросоюз утвердил новый пакет санкций против России — более 1600 человек и компаний

12.10 / Начался суд над актером Расселом Брэндом, обвиняемым в изнасилованиях

12.10 / Россияне заплатят налог за каждый час пребывания в интернете. На эти деньги построят ЦОДы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике