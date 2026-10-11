Трамп объявил, что РФ и Украина договорились прекратить удары по энергетическим объектам

Президент США Дональд Трамп заявил, что РФ и Украина договорились прекратить взаимные удары по энергетической инфраструктуре. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам. РФ согласилась поступать аналогичным образом», – сообщил Трамп.

Президент США отметил, что рост мировых цен на дизельное топливо вызван главным образом войной между Россией и Украиной, а не ситуацией вокруг Ирана.

Ни Москва, ни Киев пока официально не подтвердили слова Трампа.

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