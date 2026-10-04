Строительная экспертиза под угрозой: ИИ-изображения сложно отличить от реальных

Исследователи Уральского федерального университета и Северокитайского университета водных ресурсов и электроэнергии выяснили, насколько точно люди, имеющие отношение к строительству, определяют изображения из этой сферы, сгенерированные ИИ. Таблицы с результатами опросов ученые опубликовали в журнале Buildings.

«Респондентам показали подлинные изображения и изображения, полностью сгенерированные или подредактированные ИИ. Попросили их оценить эти изображения с точки зрения достоверности как визуальных доказательств результатов строительных работ. Общая точность идентификации источников для всех изображений составила 36,9 %. Всего было 2718 оценок источников, из которых 1714 — неверные суждения. Из них в 50,6 % случаев люди приняли сгенерированные изображения за достоверные и в 25,5 % случаев не распознали достоверные изображения и назвали их сгенерированными. По сути, 63,6 % респондентов делали выбор случайно, наугад», — рассказывает инженер-исследователь кафедры промышленного, гражданского строительства и экспертизы недвижимости УрФУ Шотин Сяо.

Участие в исследовании принял 151 респондент. Часть из них — 86,8 % — студенты строительных факультетов, которые умеют пользоваться нейросетями, а часть — с 6-10-летним стажем работы в строительной сфере. Как поясняют исследователи, точность определения достоверности изображений повышалась с увеличением опыта работы в строительстве. Так, студенты смогли корректно определить изображения в 32,3 % случаев, а специалисты со стажем — в 53,1 % случаев.

«Можно сказать, что развитие ИИ повлияло и на сферу строительства. С одной стороны, сегодня появляются работы, связанные, например, со строительным контролем или мониторингом, в которых предлагают использовать ИИ для изучения и сплошного анализа огромных площадей застройки, в тысячи квадратных метров, чего не могут физически сделать комиссии специалистов. А с другой стороны, недобросовестные застройщики могут использовать нейросети для улучшения и корректировки доказательных изображений», — объясняет директор института строительства и архитектуры УрФУ Никита Фомин.

В области гражданского строительства визуальные записи — фотографии, видеокадры, микроизображения, тепловые изображения, строительные записи и результаты измерений на основе изображений — используют для подтверждения наличия или отсутствия повреждений, определения структуры материала, хода строительства или при изменениях состояния здания, поясняют исследователи. В частности, изображения со сканирующего электронного микроскопа используют для оценки и определения характеристик микроструктуры цемента и бетона, для анализа продуктов гидратации, пор, границ раздела паста-заполнитель и характеристик разрушения. А фотографии, сделанные во время строительства, помогают оценить соответствие запланированным срокам возведения объекта.

«Во время строительства объекта ведется надзор со стороны государственного архитектурно-строительного надзора, авторский надзор со стороны проектировщиков, надзор со стороны заказчика. Если все выполняется в полном объеме, то в финале приемка до некоторой степени формальная, потому что все этапы отслеживались, а в конце надо удостовериться, что все было сделано качественно, без каких-либо коррупционных схем. Но проблема возникает, когда какого-то контроля не было. Особенно такое встречается, когда объект строили незаконно — на его строительство не было получено разрешение, а потом процесс «узаконения» осуществляют через различные экспертизы. И в этом случае можно масштабно фальсифицировать изображения на фотоизображениях, доказывая в суде, что все было сделано качественно и по проекту», — заключает Никита Фомин.

Источник: УрФУ

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro