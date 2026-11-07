Стрельба в Кракове — находившаяся поблизости делегация школьников из Израиля доставлена в отель

7 ноября в Кракове произошел инцидент со стрельбой.

Неподалеку от места стрельбы (в нескольких улицах от Главной площади) находилась делегация израильских школьников. Услышав выстрелы, они покинули район и вернулись в свой отель.

Израильские службы безопасности и польская полиция подчеркивают, что прямой связи между нападением и израильской группой нет, атака не была направлена против них. На данный момент общие данные по жертвам инцидента — 6 погибших и 15 раненых.

По имеющимся данным, израильтян среди погибших и раненых нет.