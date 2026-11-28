Собянин заявил, что за ночь с территории Украины в сторону Москвы было запущено 462 БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за ночь с территории Украины в сторону российской столицы было запущено 462 беспилотника. По данным министерства обороны России, большинство беспилотников были перехвачены.

«В период с 23:00 27 ноября по 7:00 28 ноября в сторону Московского региона летели 462 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО минобороны на дальних подступах. 123 беспилотника уничтожены на подлете к Москве», – написал Собянин.

По его утверждению, за ночь система ПВО перехватила 123 беспилотника, направлявшихся в сторону российской столицы.