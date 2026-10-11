СМИ — в результате украинских ударов могли быть выведены из строя все три суперкомпьютера «Яндекса»

Дата-центр компании «Яндекс» во Владимирской области полностью прекратил работу после украинского удара. Это уже третий дата-центр компании, выведенный из строя ВСУ в последние дни.

«Яндекс» сообщил, что пострадавших нет. Режим работы кампании назван аварийным, но отмечается, что ведутся работы по устранению неполадок. Жители многих областей РФ сообщают об отсутствии доступа к услугам компании.

Moscow Times со ссылкой на telegram-канал T-Invariant пишет, что в результате последних украинских ударов могли быть выведены из строя все три суперкомпьютера. Два из них, “Червоненкис” и “Ляпунов”, находятся в Сасово Рязанской области, третий, «Галушкин» – во Владимирской.

Кроме того, был атакован дата-центр в Калуге, – один из крупнейших в России. Еще два крупных дата-центра «Яндекса» расположены в подмосковных Мытищах и Ивантеевке, они пока продолжают работу.

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