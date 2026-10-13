 

Сколько времени опасно сидеть непрерывно? Австралийские ученые назвали точный предел для здоровья

13.10.2026, 14:30, Разное
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Австралийские специалисты из Технологического университета Суинберна установили жесткий лимит для офисной работы: уже псоле 25 минут статичного нахождения на одном месте мышечная активность начинает падать. Это замедление физиологических процессов способно нанести вред организму.

В ходе масштабного анализа эксперты изучили свыше семи тысяч эпизодов отдыха участников. Для фиксации данных применялись специальные шорты, оснащенные сенсорами, которые регистрировали электрическую активность мышечных волокон в реальном времени.

Снижение мышечного тонуса псоле указанного времени напрямую бьет по обмену веществ. Страдает кровоток, а ткани организма начинают хуже поглощать глюкозу из крови. В длительной перспективе такой режим сидения формирует благодатную почву для развития диабета второго типа и недугов сердечно-сосудистой системы.

К счастью, для защиты организма не требуются изнурительные тренировки. Даже минимальные смещения тела на стуле или короткие паузы для ходьбы позволяют вернуть мышцам тонус.

Математическая модель исследователей показала впечатляющие цифры. Если человек проводит в кресле десять часов, соблюдая правило 25-минутных пауз, он добавляет в свой актив около полутора часов скрытой мышечной работы. Это позволяет снизить общее время «застывания» организма во время дня бодрствования примерно на одну десятую часть.

Ученые настоятельно советуют внедрять в привычку регулярную смену позы, прогулки по кабинету и легкую разминку, не дожидаясь окончания рабочего дня.


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