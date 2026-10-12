Шесть странных могил бронзового века: почему дети лежали не так, как положено

В общинах бронзового века на территории нынешней северной Сербии к детям относились как ко взрослым. Во всяком случае, это касалось культуры захоронения: мальчиков и девочек с раннего возраста хоронили по разным правилам, как и старших членов общины. Даже тех, кто умер в младенчестве, укладывали в могилу так, чтобы положение тела и направление головы соответствовали традиции, связанной с их полом.

Новое исследование 77 детей и молодых людей с двух кладбищ бронзового века подтвердило эту практику. Ученые опирались на белки, сохранившиеся в древних зубах. Кроме того, авторы обнаружили шесть могил, которые выбивались из общей схемы, что поднимает вопросы о том, как эти сообщества выражали гендерные различия в детстве.

Два кладбища, одна культура, разные детали

Исследование охватывает Мокрин и Остоичево — два кладбища, связанные с культурой марошей. Эта культура занимала части современной Сербии, Венгрии и Румынии в бронзовом веке. Мокрин использовался примерно с 2100 по 1800 годы до н.э., а кладбище в Остоичево датируется примерно 1900–1550 годами до н.э.

Археологам уже были знакомы различия в захоронениях взрослых. Самцов обычно укладывали на левый бок, головой на север, лицом на восток. Самки лежали на правом боке, головой на юг, также лицом на восток. Но определить, применялись ли те же обычаи к детям, оставалось сложной задачей.

Почему детские скелеты так трудно изучать

Молодые скелеты часто лишены физических признаков, необходимых для надежного определения биологического пола. Именно поэтому сравнить детские останки с взрослыми похоронными традициями долгое время не удавалось. Новое исследование решило эту проблему, обратившись к доказательствам, сохранившимся в древних зубах, а не полагаясь только на внешний вид скелетов.

Мина Амзирков из Белградского университета и ее коллеги изучили данные 128 человек, которые еще не завершили физическое развитие. Их возраст варьировался примерно от 9–12 месяцев до 18–22 лет. Биологический пол 77 человек определили, проанализировав белки в зубной эмали у 76 из них и использовав результаты более раннего исследования древней ДНК для каждого человека.

Что показало сравнение пола и положения в могиле

Эти методы позволили команде сопоставить биологический пол с особенностями захоронения, не предполагая заранее, что положение ребенка в могиле обязательно указывает на его пол. Результаты выявили четкую связь между биологическим полом и обычаями захоронения на обоих кладбищах, хотя сила этой связи различалась.

В Мокрине направление тела близко совпадало с биологическим полом, тогда как связь со стороной, на которой лежал человек, была несколько слабее. В Остоичево особенно заметной оказалась тенденция среди 17 участников, включенных в анализ положения тела: ни один из мальчиков не лежал на правом боку, и ни одна девочка не отдыхала на левом боку.

Шесть могил, которые не вписались в правила

Несмотря на последовательность этих обычаев, шесть могил в Мокрине отличались от ожидаемой организации. Четыре из них содержали мальчиков, похороненных по женскому образцу, а две принадлежали девочкам, чьи тела следовали мужской традиции.

Трое мальчиков были примерно от четырех до семи лет, их могилы имели номера 25, 103 и 236. Фотографии с первоначальных раскопок показывают, что их скелетные останки плохо сохранились, поэтому исследователи не смогли исключить ошибки в зафиксированной ориентации тел.

Остальные три могилы содержали лучше сохранившиеся останки и ставили вопросы, которые было сложнее разрешить. Могила 220 принадлежала мальчику примерно 10–11 лет, биологический пол которого был установлен в ходе более ранних исследований ДНК. Он лежал на правом боку, повернув голову к югу, следуя женскому узору захоронения, и на его могиле не было сопутствующих предметов.

Могила 216 содержала девочку примерно 8–9 лет, похороненную слева с головой, направленной на север. В ее могиле также не было предметов. Могила 238 принадлежала другой девочке, примерно 14–15 лет, чьи захоронения включали керамику и кости животных.

Случай, который заставил перепроверить записи

Погребение старшей девочки стало особенно важным, когда исследователи вернулись к фотографиям с первоначальных раскопок. В более ранней публикации она лежала на правом боку, но фотографии показывали, что она действительно лежала слева, что подтверждало мужскую схему захоронений.

Исследователи не нашли общих характеристик, которые могли бы объяснить эти три лучше сохранившихся исключения. Дети различались по возрасту, месту захоронения и сопутствующим предметам. Это оставляет возможность того, что их захоронения отражали обстоятельства или решения, которые сейчас нельзя установить.

Гендерные различия начинались в детстве

Исследование показывает, что сообщества марошей с раннего возраста различали мужчин и женщин, по крайней мере, в том, как они обращались со своими умершими. Дети, не достигшие совершеннолетия, обычно получали захоронения, связанные со взрослыми мужчинами или женщинами. Это говорит о том, что такие категории уже были важны в детстве.

Другие аспекты погребальных обычаев марошей также варьировались в зависимости от биологического пола и социального положения. Оружие чаще ассоциировалось с могилами взрослых мужчин, а украшения, такие как ожерелья и декоративные значки, чаще встречались в женских захоронениях. В детских могилах обычно было меньше предметов, чем у взрослых, что делает положение тела и ориентацию особенно полезными для изучения их захоронения.

Что подтверждают и о чем умалчивают древние могилы

Результаты согласуются с более ранними исследованиями на кладбище Францхаузен I в Австрии бронзового века. Там ученые обнаружили, что 62 из 63 детей с аналогичными данными следуют схеме захоронений, связанной с их биологическим полом. Однако авторы подчеркивают, что погребальные обычаи не могут установить, как человек понимал свою собственную идентичность или какие роли он играл при жизни.

Шесть необычных могил в Мокрине также оставляют вопросы без ответа, особенно в случаях, когда скелеты были достаточно хорошо сохранились для изучения структуры захоронений. Хотя некоторые различия могут отражать ошибки в записях раскопок, другие могут быть вызваны неизвестными обстоятельствами.

Результаты показывают, что различия, применимые к взрослым мужчинам и женщинам в традициях погребения марошей, обычно распространялись и на детей. Даже те, кто умер задолго до совершеннолетия, получали похоронное обращение, отражающее социальные категории, признанные их сообществом.

Результаты исследования опубликованы в журнале Archaeological and Anthropological Sciences.

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