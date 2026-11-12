Российские ученые разработали цифровую систему для персонализированной реабилитации после пневмонии

Специалисты Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания разработали компьютерную программу PneumoniaProfiles, которая помогает врачам подбирать индивидуальный план реабилитации для каждого пациента, перенёсшего внебольничную пневмонию. Программа дает возможность мгновенно определить, какая именно помощь требуется пациенту, и подобрать вид персонализированной терапии. Проект выполнен по государственному заданию Минобрнауки России, а сама разработка успешно прошла государственную регистрацию в Роспатенте. Новое ИТ-решение станет особенно востребованным на фоне сезонного подъёма заболеваемости пневмонией в стране.

Программное обеспечение автоматически анализирует 35 медицинских показателей, распределяет пациентов по клиническим профилям и позволяет врачам непрерывно отслеживать динамику восстановления. Программа агрегирует данные обследования, рассчитывает индексы по четырем ключевым клиническим доменам: воспалительному, лёгочному, сердечному и мышечно-астеническому и выявляет сложные, сочетанные патологии.

Что умеет новая программа: безошибочно находит главную причину плохого самочувствия конкретного человека; дает возможность точно определить вид персонализированной помощи, которая необходима пациенту на основе его профиля; показывает врачу в реальном времени, помогают ли назначенные процедуры, а также автоматически переводит показатели анализов в понятную графическую карту восстановления.

Комментарий эксперта (врача-пульмонолога, к.м.н. Елизаветы Григорьевны Шелудько):

Выписка из больницы – это ещё не полное выздоровление. Часто острый период позади, но человек возвращается домой и продолжает страдать от одышки, скрытого воспаления или дикой усталости. Когда мы начинали эту работу, перед нами стояла задача разобраться, почему пациенты после перенесённой пневмонии восстанавливаются по-разному. Наше двухлетнее исследование около 300 пациентов показало, что остаточные нарушения крайне разнородны. У одних страдает газообмен в лёгких, у вторых выявляются проблемы с сердцем, а у третьих на первый план выходит мышечная слабость. Наша программа PneumoniaProfiles позволяет уйти от шаблонного лечения. Она за секунды распределяет пациентов по четырём основным профилям: легочному, воспалительному, сердечному или мышечно-астеническому. Система видит даже сложные случаи, когда у человека сочетаются сразу несколько проблем. Это дает возможность чётко понять, какая именно помощь требуется конкретному человеку, точно определить, кому действительно нужна серьёзная коррекция, и быстрее возвращать людей к полноценной жизни.

Для практического здравоохранения это шаг к доказательной, таргетной реабилитации, которая позволит не только возвращать людей к работе в разы быстрее, но и оптимально распределять ресурсы медицинских учреждений, направляя их тем, кто в них действительно нуждается.

Разработка ориентирована на использование в реальной работе медицинских организаций и полностью готова к внедрению в научно-исследовательских центрах и российских клиниках.

Фото: Дальневосточный научный центр физиологии и патологии

Источник: Минобрнауки России