РАН: Мафусаил жил всего 80 лет, а его паспорт передавался по наследству родственникам

В РАН разоблачили легенду о пророке Мафусаиле, который якобы прожил 969 лет. Согласно новой версии историков, у него было очень много родственников, которые передавали его паспорт из поколения в поколение.

Иллюзия долгожительства, как утверждается, создавалась ради получения социальных благ, полагающихся пророку. На практике же документами Мафусаила владел старейший из членов семьи – и он же выдавал себя за долгожителя перед сотрудниками социальных служб.

«Если мы продолжаем бороться с мракобесием, то мы не можем закрывать глаза на подобные вымыслы, – комментируют расследование в комиссии имени Алфёрова. – Совершенно очевидно, что здесь имело место мошенничество как минимум с субсидиями, а скорее и не только, учитывая, как этот гражданин почитался в определённых кругах. С учётом того, в какие годы он жил, и как тогда была развита медицина, на самом деле его возраст не превышал 80 лет».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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