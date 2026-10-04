 

РАН: Мафусаил жил всего 80 лет, а его паспорт передавался по наследству родственникам

04.10.2026, 9:18, Разное
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В РАН разоблачили легенду о пророке Мафусаиле, который якобы прожил 969 лет. Согласно новой версии историков, у него было очень много родственников, которые передавали его паспорт из поколения в поколение.

Иллюзия долгожительства, как утверждается, создавалась ради получения социальных благ, полагающихся пророку. На практике же документами Мафусаила владел старейший из членов семьи – и он же выдавал себя за долгожителя перед сотрудниками социальных служб.

«Если мы продолжаем бороться с мракобесием, то мы не можем закрывать глаза на подобные вымыслы, – комментируют расследование в комиссии имени Алфёрова. – Совершенно очевидно, что здесь имело место мошенничество как минимум с субсидиями, а скорее и не только, учитывая, как этот гражданин почитался в определённых кругах. С учётом того, в какие годы он жил, и как тогда была развита медицина, на самом деле его возраст не превышал 80 лет».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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