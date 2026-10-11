Рафаэль Глюксманн разгромил социалистов на праймериз умеренных левых во Франции

Лидер левоцентристской партии «Общественное место» Рафаэль Глюксманн одержал убедительную победу уже в первом туре прамериз, на которых умеренные левые силы Франции выбирали единого кандидата в президенты.

За него отдали голоса 66% участников голосования, в то время как его соперник, первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор, – всего 14,5% голосов избирателей. Фор – сторонник союза с ультралевой «Непокоренной Францией», на чьего лидера, Жана-Люка Меланшона, правительство возлагает ответственность за массовые беспорядки.

«Я кандидат, который порвет с макронизмом, который намерен покончить с гегемонией Меланшона над французскими левыми, я кандидат, который способен победить нашего давнего врага – ультраправых», – заявил Глюксманн после голосования.

Он призвал умеренные левые силы к объединению. «Оно необходимо, чтобы не позволить трампистам, ксенофобам, тем, кто планирует перевороты и демагогам установить контроль над республикой», – цитирует политика France 24.

46-летний Глюксман – сын философа еврейского происхождения Андре Глюксманна. Журналист и режиссер-документалист, с 2019 года он является депутатом Европейского парламента. Он сторонник европейского единства, либеральной демократии, и выступает за поддержку Украины в войне с Россией.

Опросы общественного мнения прочат ему выход во второй тур, однако считает более высокими шансы на победу в нем лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro