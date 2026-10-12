 

Премьер-министр Великобритании обвинил КСИР в подготовке нападения на американскую авиабазу

12.10.2026, 17:30, Разное
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Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм заявил, что за подготовкой нападения на авиабазу Fairford, используемую американскими военными, почти наверняка стоит Корпус стражей исламской революции (КСИР). Об этом пишет Reuters.

Выступая 12 октября в парламенте, Бернэм пообещал ужесточить меры против иранских сетей, действующих на территории Великобритании, и ввести дополнительные санкции, направленные на ограничение деятельности Тегерана и КСИР.

Как пишет Associated Press, британский МИД вызвал посла Ирана, чтобы выразить официальный протест в связи с предполагаемой причастностью Тегерана к подготовке нападения.

Расследование началось после инцидента 27 сентября возле авиабазы Fairford в графстве Глостершир. В общей сложности полиция задержала семь человек. Все они впоследствии были освобождены под залог, расследование продолжается.

Авиабаза Fairford используется ВВС США, в том числе для размещения стратегических бомбардировщиков, участвовавших в операциях против Ирана.

Тегеран отвергает обвинения в причастности к инциденту.


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