Премьер-министр Финляндии предложит странам ЕС прекратить выдачу туристических виз россиянам

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо намерен предложить Евросоюзу полностью прекратить выдачу туристических виз гражданам России. Об этом он заявил в субботу, 10 октября, в интервью финской телерадиокомпании Yle.

«На заседании Европейского совета на следующей неделе я предложу конкретную меру – прекратить выдачу россиянам туристических виз для поездок в Европу», – заявил Орпо. По его словам, такая мера необходима для укрепления безопасности европейских стран.

«Мы опасаемся, что РФ попытается организовать диверсии в Европе. Почему же мы тогда пускаем россиян сюда как туристов и позволяем им свободно передвигаться?» – заявил он.

Финляндия прекратила выдачу туристических виз россиянам и ограничила въезд российских туристов еще в сентябре 2022 года. С декабря 2023 года сухопутная граница между двумя странами закрыта.

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