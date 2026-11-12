Последние убежища дикой природы: учёные рассказали о двух необычных атоллах в Тихом океане

На двух отдалённых атоллах в Тихом океане сохранились экосистемы, которые почти не испытали прямого воздействия человека. Здесь обитают сотни разновидностей рыб, процветают колонии морских птиц, черепахи откладывают яйца на берегах, а акулы составляют значительную часть обитателей коралловых рифов. Исследование этих мест позволяет учёным представить, как могли выглядеть многие тропические острова до масштабного вмешательства человека.

Речь идёт об атоллах Бикар и Бокак, расположенных на Маршалловых Островах. Первый находится более чем в 100 километрах от ближайшего населённого атолла, а второй — почти в 400 километрах от постоянно живущих людей. Благодаря такой изоляции их природные сообщества сохранились значительно лучше, чем во многих других частях Тихого океана.

Местные жители знают об этих островах на протяжении столетий. Особую роль в их сохранении сыграла община атолла Утирик, которая десятилетиями оберегала эти территории. Недавно Бикар и Бокак вошли в состав первого национального морского заповедника Маршалловых Островов.

Чтобы оценить состояние экосистем, в 2023 году международная группа исследователей провела масштабную экспедицию. Учёные изучали не только коралловые рифы, но и наземную растительность, птиц, морских черепах и глубоководных обитателей.

Результаты оказались впечатляющими. На рифах двух атоллов зарегистрировали 266 разновидностей рыб из 38 семейств. Особенно выделялся Бокак, где общая масса рыб была выше, чем на Бикаре. Значительную роль в местных экосистемах играли акулы: на внешних участках рифов они составляли 26,8% учтённой массы рыб на Бикаре и 33,9% на Бокаке.

Не менее интересные открытия ждали исследователей на глубине. С помощью подводных аппаратов они обнаружили 138 групп рыб на глубинах до 275 метров. При этом 14 из них, по имеющимся данным, ранее не регистрировались в водах Маршалловых Островов. Камеры, опущенные ещё глубже, зафиксировали дополнительно 79 групп рыб. Это показало, насколько мало изучены глубоководные сообщества даже в относительно хорошо сохранившихся районах океана.

На суше учёные обнаружили обширные колонии морских птиц и зарегистрировали 17 их видов. Кроме того, они зафиксировали 71 след выхода морских черепах на берег и 132 углубления от гнёзд, преимущественно на Бикаре. Здесь также сохранилась развитая местная растительность, а на Бокаке исследователи отметили особенно хорошо сохранившиеся коралловые рифы.

Однако даже столь изолированные места нельзя назвать полностью нетронутыми. На обоих атоллах обнаружили завезённых полинезийских крыс, которые не относятся к местной фауне. Кроме того, удалённость не защищает кораллы от повышения температуры воды, обесцвечивания и закисления океана.

Авторы исследования подчёркивают, что изоляция сама по себе ещё не означает идеального состояния природы. Даже там, где почти нет людей, экосистемы могут испытывать последствия человеческой деятельности — как современной, так и прошлой.

Особенно наглядным оказалось сравнение с другим атоллом Маршалловых Островов. Всего через несколько дней после изучения Бокака экспедиция отправилась на Бикини, где в середине XX века США проводили ядерные испытания.

Последствия этих испытаний оказались разрушительными: три острова были уничтожены взрывами, а радиоактивное загрязнение до сих пор препятствует постоянному проживанию людей на атолле. Во время первых погружений исследователи обнаружили отдельные участки с живыми кораллами и рыбами, но также увидели большие пространства разрушенных, практически безжизненных рифов.

На этом фоне Бикар и Бокак представляют особую научную ценность. По словам морского эколога Алана Фридлендера из Гавайского университета, они относятся к числу лучших сохранившихся природных систем, по которым можно судить о состоянии тропических морских экосистем до сильного воздействия человека.

Такие места позволяют не только понять, что уже потеряно в других районах океана, но и определить, какие природные сообщества необходимо восстанавливать и защищать. Именно поэтому сохранение Бикара и Бокака важно далеко за пределами Маршалловых Островов.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Frontiers in Marine Science.