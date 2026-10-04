После неудачной казни Кристы Пайк подал в отставку глава тюремного управления Теннесси

Глава управления тюрем американского штата Теннесси Фрэнк Страда уходит со своего поста после неудачи с приведением в исполнение смертного приговора Кристе Пайк. Об этом заявил губернатор штата Билл Ли. «Моя отставка отвечает лучшим интересам штата. Необходимо провести обстоятельное расследование происшедшего», – сообщил глава пенитенциарной системы Теннесси.

«Это решение оправдано, но Кристе оно не поможет. То, что с ней произошло, – отражение систематического провала, а не единичный случай. Мы надеемся, что губернатор инициирует полное и независимое расследование, которое выявит проблемы системы приведения в исполнение смертных приговоров в Теннеси», – заявили адвокаты Пайк.

Криста Пайк была приговорена к смерти за убийство 19-летней Коллин Слеммер в 1995 году. На момент преступления Пайк было 18 лет. По версии обвинения, она вместе со своим бойфрендом заманила Слеммер в лесистую местность возле Ноксвилла, где жертву избили и зарезали. Дело получило широкую известность в том числе из-за вырезанной на теле Слеммер пентаграммы. Бойфренд Пайк, которому во время преступления было 17 лет, получил пожизненное заключение с возможностью условно-досрочного освобождения. Смертный приговор был вынесен только Пайк.

Первоначально казнь была назначена на утро 30 сентября в тюрьме Riverbend Maximum Security Institution в Нэшвилле. Примерно за час до ее начала федеральный апелляционный суд Шестого округа двумя голосами против одного распорядился временно остановить исполнение приговора, чтобы дополнительно рассмотреть доводы защиты о том, что при вынесении смертного приговора присяжные не располагали полной информацией о сексуализированном насилии, которому Пайк подвергалась в детстве.

Генеральная прокуратура Теннесси немедленно обжаловала это решение. Позднее в тот же день Верховный суд США отменил приостановку и разрешил властям штата продолжить процедуру. Консервативное большинство Верховного суда своего решения не пояснило, трое либеральных судей выступили против. После этого департамент исправительных учреждений Теннесси объявил, что намерен исполнить приговор до истечения установленного на полночь срока.

Вечером процедура смертельной инъекции была начата. По свидетельствам журналистов, присутствовавших при казни, власти, по всей видимости, ввели Пайк две дозы пентобарбитала. В 19:46 по местному времени штору, отделяющую помещение для свидетелей, закрыли. Через три минуты ее вновь открыли: Пайк громко храпела. В 20:06 штору закрыли снова. Храп продолжал быть слышен до примерно 20:53, когда звук из камеры отключили и журналистам приказали покинуть помещение.

Местный телеканал WSMV со ссылкой на материалы экстренного ходатайства защиты сообщил, что обе подготовленные шприц-дозы пентобарбитала были введены, однако Пайк «не потеряла сознание, у нее сохранялось сердцебиение и был слышен храп». Один из свидетелей утверждал, что во время процедуры она жаловалась на сильную боль в руке. Через 40 минут после введения второй дозы казнь была прекращена.

Пайк находится в больнице. Адвокаты ведут борьбу за отмену смертного приговора. Казни в Теннесси приостановлены на год.

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