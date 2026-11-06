Пересекая Арктику. Северные транспортные маршруты все более привлекательны

Арктика становится пространством пересечения экономических, экологических, технологических и военно-политических интересов многих государств. Поэтому участники Международной научной конференции «Арктические транспортные маршруты: настоящее и будущее» в РУДН им. Патриса Лумумбы не ограничились обсуждением вопросов логистики. Встреча прошла в формате ежегодного пленарного заседания Международного экспертного совета по сотрудничеству в Арктике (IECCA). Организаторами выступили Центр стратегических исследований экономического факультета РУДН, Институт Европы РАН, Российский центр научной информации (РЦНИ), АНО «Центр стратегических оценок и прогнозов» и АНО «Премия Христофора Леденцова».

Международный экспертный совет по сотрудничеству в Арктике был создан в 2013 году при участии представителей исследовательских организаций Дании, Канады, Норвегии, России и США. Со временем IECCA стал площадкой для обсуждения широкого круга вопросов — от экономики и транспорта до экологии и изменения климата. При этом в последние годы к работе совета все активнее подключаются специалисты из азиатских государств и стран Глобального Юга.

Открывая заседание, ректор РУДН Олег Ястребов подчеркнул важность объединения усилий научных и образовательных организаций. «Такие встречи позволяют не только обмениваться научными идеями, но и находить новые возможности для совместной работы», — сказал он.

Директор РЦНИ Олег Белявский назвал Арктику регионом стратегических интересов России и одновременно пространством международного экономического и научного сотрудничества.

«Развитие Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора открывает новые перспективы для международной торговли и логистики. Вместе с тем решение масштабных задач, связанных с освоением Арктики, невозможно без надежного научного обеспечения, комплексных исследований и доступа к достоверной научной информации», — отметил глава РЦНИ.

Одним из перспективных направлений работы РЦНИ Белявский назвал создание российской базы научных данных по Арктике. Она могла бы объединить результаты исследований и способствовать их практическому использованию. Важную роль директор центра отвел научной дипломатии: даже в сложной международной обстановке профессиональный диалог ученых помогает сохранять научные связи и выстраивать новые партнерства. РЦНИ развивает многостороннее сотрудничество, в том числе в рамках БРИКС, где уже десять лет выполняет функции секретариата Рамочной программы в сфере науки, технологий и инноваций.

Арктическая проблематика на протяжении многих лет занимает заметное место и в исследованиях Института Европы РАН. «Мы изучаем проблемы Арктики уже не одно десятилетие, в том числе в рамках государственного задания. Для России развитие Арктического региона имеет стратегическое значение, и здесь особенно востребованы научные исследования и экспертные оценки», — заявил директор ИЕ РАН, член-корреспондент РАН Алексей Громыко.

О том, как устроен Трансарктический транспортный коридор, рассказал директор консультационного центра «Гекон», ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, член Научного совета РАН по изучению Арктики и Антарктики Михаил Григорьев. По его словам, это система взаимосвязанных морских портов и маршрутов разных видов транспорта, обеспечивающая внутренние, внешнеторговые и транзитные перевозки. Коридор простирается от Владивостока до порта Приморск. Западное направление действует круглогодично и ориентировано главным образом на вывоз грузов в западном направлении, а перевозки по восточному, включающему Северный морской путь, во многом зависят от сезона. В 2025 году на западное направление пришлось примерно 88% грузопотока, на восточное — 12%.

Перспективы развития арктического транспортного коридора, по оценке Григорьева, связаны с реализацией крупных нефтегазовых проектов — «Восток Ойл» и «Арктик СПГ-2». Логистические схемы перевозки нефти выстроены так, что все регионы добычи на севере Западной Сибири и Ямало-Ненецкого автономного округа генерируют потоки, которые собираются на рейдовом перевалочном комплексе морского порта Мурманск, откуда затем следуют через Атлантику в разные регионы мира.

Подробности — в репортаже Светланы Беляевой «В эпоху нестабильности» в очередном номере газеты «Поиск».