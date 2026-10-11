 

Пенсионер из Мытищ отсудил у Pfizer 41 млрд евро за кражу его идеи прикладывания чайного гриба к больной пояснице

11.10.2026, 9:18, Разное
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73-летний пенсионер из Мытищ Василий Фомин выиграл в Европейском суде дело против фармацевтической компании Pfizer. Сумма иска составила 41 миллиард евро: Фомин доказал, что концерн использовал его идею прикладывания чайного гриба к больной пояснице при разработке пластырей на основе гена чайного гриба. Решающим аргументом для суда стали архивные записи из блога пенсионера в «Одноклассниках», где он с 2011 года публиковал подробные отчёты о применении гриба, сопровождая их фотографиями поясницы до и после.

Сам Фомин узнал о пластырях Pfizer случайно – из рекламы, которую ему показали в аптеке. Сравнив иллюстрации с собственными снимками, он обнаружил сходство и обратился к юристу. Суд длился четыре года, в течение которых пенсионер трижды летал в Люксембург и один раз – в Брюссель, где впервые в жизни попробовал бельгийское пиво и остался недоволен. Представители Pfizer пытались оспорить иск, ссылаясь на то, что чайный гриб известен человечеству тысячи лет, однако суд счёл, что именно прикладывание к пояснице в сочетании с публикацией в «Одноклассниках» – изобретение Фомина.

«Они взяли мою идею, завернули в красивую упаковку и продают по сто евро за штуку, – заявил Фомин после оглашения решения. — А я всё это придумал в 2011 году, когда у меня стрельнуло в пояснице и жена сказала: приложи гриб, может, поможет. Помогло ведь. Я потом ещё два года писал в «Одноклассниках», что гриб надо менять каждые три дня. Они это тоже использовали. Теперь пусть платят. Деньги положу в банк, но, честно говоря, не знаю, какой банк выдержит 41 миллиард. Придётся, наверное, открывать свой».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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