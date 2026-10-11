 

Парламент Латвии заявил о непризнании дизельной сделки между США и Россией

11.10.2026, 11:18, Разное
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Парламент Латвии большинством голосов принял резолюцию, согласно которой Рига не признаёт законность «дизельной» сделки между США и Россией и запрещает использовать свою территориию или ресурсы для осуществления этих договорённостей.

В резолюции также содержится требование к МИД вызвать посла США и «довести до его сведения о том, что так называемая «сделка» со страной-агрессором грубо нарушила санкционное законодательство Латвийской Республики». В документе назвали её «юридически ничтожной», «категорически недопустимой» и даже «запрещённой».

При этом Латвия не планирует отказываться от собственных закупок дизельного топлива у России в размере 12-15 тысяч тонн в месяц, поскольку от них зависит национальная безопасность, функционирование государственных служб и общественного транспорта. Депутаты отмечают, что США, в отличие от Латвии, «могут и обязаны обойтись без российского топлива».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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