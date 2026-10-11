Папа Римский Лев XIV отправляется на операцию по удалению образования в легком

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11.10.2026, 17:00, Разное
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Папа Римский Лев XIV сообщил в воскресенье, что во время недавнего медицинского обследования врачи обнаружили у него небольшое образование в легком и что на этой неделе ему предстоит операция по его удалению. Это первый случай возникновения проблем со здоровьем у 71-летнего понтифика с момента его избрания, отмечает агентство Reuters.

Выступая перед паломниками на площади Святого Петра во время традиционной воскресной молитвы, Лев XIV сообщил, что образование представляет собой небольшой узел, который был обнаружен на ранней стадии и имеет четкие границы. Он не уточнил, предполагают ли врачи, что речь идет о злокачественном образовании.

«Недавно во время медицинских обследований врачи обнаружили у меня локализованный узел в легком, – заявил понтифик. – Он был выявлен на очень ранней стадии и имеет четкие границы. Врачи считают, что необходимо вмешательство, поэтому, следуя их рекомендациям, я решил перенести операцию по его удалению. Операция уже назначена на ближайшие дни».


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