Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1726-й день войны

Минобороны РФ 15 ноября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике подразделений трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Березники, Новоселовка, Плоское, Садовод и Хатнее Харьковской области. В Сумской области поражены формирования четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Битица, Вакаловщина, Кровное, Лужки, Токари и Штеповка Сумской области. Противник потерял до 150 военнослужащих, шесть автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малиновки, Моначиновки Харьковской области, Брусовки, Карповки и Райгородок Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух аэромобильных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Клиновое, Краматорск, Николаевка, Ореховатка и Славянск Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей, орудие полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают ведение активных наступательных действий. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, воздушно-десантной, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Веровка, Голубовка, Михайловка, Новодонецкое, Новопавловка, Сергеевка, Старорайское, Урицкое и Яковлевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 350 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля и три станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Диброва, Подгавриловка, Покровское Днепропетровской области, Васиновка, Желтая Круча и Одаровка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих, бронетранспортер и четыре автомобиля.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям горно-штурмовой бригады, бригады береговой обороны, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Вольноандреевка, Кушугум, Наталовка Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ и 19 автомобилей. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение военным аэродромам, объектам энергетической, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения и запуска, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 149-ти районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 1065 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 288516 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31650 танков и других боевых бронированных машин, 1796 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36929 орудий полевой артиллерии и минометов, 77243 единицы специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 285900 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 225 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, к концу августа 2026 года с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель более 17 тысяч мирных жителей, около 54 тысяч получили ранения. ООН подчеркивает, что учитывает только случаи, которые удалось независимо проверить, поэтому реальные потери значительно выше, особенно на оккупированных территориях, где доступ к информации крайне ограничен. Украинские власти и местные администрации оценивают число погибших гражданских значительно выше, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных населенных пунктов.