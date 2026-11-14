Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1725-й день войны

Минобороны РФ 14 ноября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике подразделений двух механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Дергачи, Лютовка и Мартовое Харьковской области. В Сумской области поражены формирования механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Битица, Вакаловщина и Радьковка Сумской области. Противник потерял свыше 175 военнослужащих, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Просянка Харьковской области, Маяки и Райгородок Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, боевая бронированная машина, 17 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Краматорск, Новоселовка, Славянск и Черевковка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 16 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают ведение активных наступательных действий. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Курицыно, Новоиверское, Очеретино и Сергеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 335 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и в результате активных действий освободили населенный пункт Терсянка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Подгавриловка Днепропетровской области, Новорозовка и Одаровка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, артиллерийское орудие и пять автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенного пункта Преображенка Запорожской области и города Запорожье. Уничтожены до 30 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 15 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения и запуска, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбит 231 беспилотный летательный аппарат самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 287 451 беспилотный летательный аппарат, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 641 танк и другая боевая бронированная машина, 1 796 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 927 орудий полевой артиллерии и минометов, 77 177 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 285900 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 225 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, к концу августа 2026 года с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель более 17 тысяч мирных жителей, около 54 тысяч получили ранения. ООН подчеркивает, что учитывает только случаи, которые удалось независимо проверить, поэтому реальные потери значительно выше, особенно на оккупированных территориях, где доступ к информации крайне ограничен. Украинские власти и местные администрации оценивают число погибших гражданских значительно выше, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных населенных пунктов.