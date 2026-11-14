 

Осознанность за столом. Назван тип еды, которая усиливает симптомы ПМС у женщин

14.11.2026, 19:15, Разное
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Специалисты установили, что частое включение в рацион продуктов глубокой переработки может незначительно усиливать проявления предменструального синдрома. При этом общее пищевое поведение женщины сказывается на ее состоянии в этот период гораздо существеннее.

В исследовании, проведенном в формате онлайн-анкетирования, приняли участие 607 респонденток от 18 до 30 лет. Участницы делились данными о дискомфорте перед началом цикла, оценивая такие показатели, как болевой синдром, нарушения сна и резкие перемены аппетита. Параллельно девушки описывали свои гастрономические привычки и то, как они справляются с приступами голода.

Аналитики принимали во внимание регулярность потребления еды с высокой степенью обработки, в частности сладких газированных напитков и упакованных снеков. Кроме того, в расчет бралась приверженность средиземноморскому типу питания и навыки интуитивного, осознанного подхода к приему пищи.

Статистический анализ подтвердил: корреляция между обилием ультрапереработанной еды в меню и тяжестью ПМС прослеживалась даже после исключения влияния прочих факторов. Однако наиболее надежным предиктором легкого протекания предменструального периода оказалась психологическая устойчивость. Снижение выраженности симптомов теснее всего коррелировало со способностью участниц не поддаваться сиюминутным порывам съесть что-либо и умением избегать самобичевания за уже съеденное.

Итоги работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

Изображение: разработано Мagnific.

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