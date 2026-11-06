Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1717-й день войны

Минобороны РФ 6 ноября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ за неделю утверждается: «С 31 октября по 6 ноября 2026 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и 11 групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся ВСУ, цеха производства и места хранения крылатых ракет, наземных робототехнических комплексов, беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Выведены из строя объекты украинской портовой инфраструктуры, обеспечивавшие прием, хранение и распределение грузов военного назначения. За неделю поражено 14 сухогрузов, доставлявших на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для нужд ВСУ. За неделю подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и четырех бригад теробороны. В зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 1310 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 94 автомобиля, 2 орудия полевой артиллерии и 9 станций радиоэлектронной борьбы. В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Запад» заняли выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1380 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 97 автомобилей, 6 орудий полевой артиллерии и 16 станций радиоэлектронной борьбы. На прошедшей неделе подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск противник потерял более 1270 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 186 автомобилей, 7 орудий полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» заняли выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и пяти бригад нацгвардии. Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили более 2380 военнослужащих, 45 боевых бронированных машин, 53 автомобиля, 6 орудий полевой артиллерии и 12 станций радиоэлектронной борьбы. На прошедшей неделе подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад морской пехоты. Всего в зоне ответственности группировки войск «Восток» ВСУ потеряли свыше 1 410 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, 36 автомобилей, 1 орудие полевой артиллерии и 2 станции радиоэлектронной борьбы. В течение недели подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Уничтожены до 170 военнослужащих ВСУ, 65 автомобилей, 1 артиллерийское орудие и 8 станций радиоэлектронной борьбы. Средствами противовоздушной обороны сбиты 1 управляемая авиационная бомба, 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», 6 крылатых ракет большой дальности «Нептун», 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 5 315 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 281043 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 31548 танков и других боевых бронированных машин, 1795 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36871 орудие полевой артиллерии и минометов, 76478 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 283000 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, к концу августа 2026 года с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель более 17 тысяч мирных жителей, около 54 тысяч получили ранения. ООН подчеркивает, что учитывает только случаи, которые удалось независимо проверить, поэтому реальные потери значительно выше, особенно на оккупированных территориях, где доступ к информации крайне ограничен. Украинские власти и местные администрации оценивают число погибших гражданских значительно выше, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных населенных пунктов.