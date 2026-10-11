 

Основатель Z-проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук, задержанный в Черногории, вернулся в Россию

11.10.2026, 10:30, Разное
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В ночь на 11 октября в московском аэропорту Шереметьево приземлился вылетевший из Белграда самолет, на борту которого был Z-блогер Михаил Звинчук, его жена и трое других сотрудников проекта «Рыбарь».

Они были арестованы 9 октября полицией Черногории совместно с Агентством национальной безопасности. Согласно СМИ, операция была направлена на пресечение «гибридной деятельности» сети, которую власти США и Великобритании связывают с распространением прокремлевской пропаганды и операциями иностранного информационного влияния.

После прибытия в Москву Звинчук рассказал, что опасался выдачи американским или европейским спецслужбам. Однако власти решили выдворить его из страны. Он поблагодарил МИД РФ, а также лично Дмитрия Медведева, Маргариту Симоньян и Марию Захарову.

Михаил Звинчук работал военным переводчиком и сотрудником министерства обороны России. Проект «Рыбарь», созданный в 2018 году, приобрел широкую известность после начала полномасштабной войны РФ против Украины. Звинчук находится под санкциями ряда западных стран.

Британские власти ранее указывали, что «Рыбарь» частично координируется администрацией президента России, получает финансирование от «Ростеха» и взаимодействует с российскими спецслужбами.


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