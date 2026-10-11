Очередное наводнение в Непале — эвакуированы жители нескольких населенных пунктов

Жители населенных пунктов вдоль реки Будхи-Гандаки в северо-центральной части Непала были эвакуированы в воскресенье после того, как внезапное наводнение разрушило жилые дома и другие сооружения в этом районе, пишет rthk.hk.

Не менее пяти человек числятся пропавшими без вести. В результате внезапного наводнения также были повреждены или разрушены четыре моста, поток смыл около 36 домов и повредил строительную площадку гидроэлектростанции. Кроме того, вдоль берегов реки были повреждены несколько опор линий электропередачи и связи.

Армия Непала сообщила, что продолжает спасать людей, оказавшихся отрезанными от внешнего мира, с помощью вертолетов и наземных подразделений. К полудню воскресенья военнослужащие спасли 49 человек.

По данным Национального управления по снижению риска стихийных бедствий, причиной внезапного наводнения стал оползень, который первоначально перекрыл русло реки Будхи-Гандаки вблизи деревни Чумчуре. Образовавшаяся в результате оползня естественная плотина прорвалась, вызвав наводнение.

Река Будхи-Гандаки впадает в реку Тришули и является одной из важных водных артерий в районе столицы Непала Катманду.

Непал все еще восстанавливается после разрушительного наводнения, произошедшего в августе в горном районе на границе с Китаем. Тогда погибли более 1400 человек, еще тысячи пропали без вести.

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