Новый математический инструмент. Партнерство с двумя компаниями ускорило развитие сталелитейного завода на 11%

Ученые разработали методику, которая позволяет рассчитать, как взаимодействие с партнерами влияет на эффективность деятельности отдельного предприятия. На примере завода по выпуску нержавеющей стали авторы показали, что партнерство с двумя компаниями из той же отрасли ускоряет технологическое развитие предприятия примерно на 11%. Предложенный математический инструментарий даст возможность руководителям российских компаний оценить перспективы от промышленной интеграции и рассчитать вклад потенциальных партнеров в ее развитие. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Systems.

Развитие промышленных предприятий зависит от многих внешних и внутренних факторов — поставок сырья, технологических возможностей и оборудования, уровня цифровой зрелости, наличия высококвалифицированного персонала и других. Большинство предприятий испытывают трудности, когда пытаются самостоятельно закрывать все эти потребности. Это, в свою очередь, негативно сказывается на операционной эффективности и прибыли. Решением в данной ситуации может быть промышленная интеграция — объединение ресурсов с партнерами, научными и инжиниринговыми центрами и другими организациями.

Считается, что партнерское взаимодействие должно быть выгодно всем, но объективно доказать это довольно сложно, особенно если компания пытается оценить, какой именно партнер помог улучшить конкретные показатели предприятия и насколько. Из-за этого руководству трудно принимать решения о вхождении в состав промышленной интеграции и распределении ресурсов между проектами.

Исследователи из Национального исследовательского технологического университета «МИСИС» (Москва) и Научно-исследовательского института «Центр экологической промышленной политики» (Москва) разработали методику, которая оценивает темпы технологического развития предприятия через набор из 18 показателей. С помощью такого инструмента можно рассчитать, как сотрудничество с потенциальными компаниями-партнерами повлияет на деятельность каждого конкретного производства.

Авторы разделили все показатели на пять групп, которые оценивают состояние производственных мощностей, инновации и инженерные разработки, цифровизацию и управление данными, кадры и менеджмент, а также надежность цепочек поставок. Далее каждый показатель исследователи нормировали по принципу «база-цель» и преобразовали в безразмерные величины, после чего объединили в общий интегральный индекс. С помощью такого индекса эксперты могут оценить целевые показатели по шкале от нуля до единицы.

Предложенный индекс отражает, насколько успешно предприятие движется к поставленной стратегической цели по совокупности направлений. Это позволяет выявить «узкие» места предприятий, которыми могут быть, например, дефицит финансовых ресурсов, устаревшее оборудование или перебои с поставками.

Выявив эти «узкие» места, эксперты выбирают для компании партнера, чьи возможности позволяют решить подобные проблемы. В случае, если компания зависит от одного поставщика сырья, проблему может решить новый партнер, обеспечивающий альтернативные поставки. Затем по тем же 18 показателям эксперты определяют, как повлияет сотрудничество на ключевые показатели эффективности предприятия.

Исследователи апробировали предложенную методику на примере российского предприятия по производству стали, которое имеет двух партнеров. Сначала эксперты рассчитали технологический потенциал завода по предложенным 18 показателям без учета партнерства с двумя другими компаниями, а затем — принимая его в расчет. Оказалось, что технологический потенциал предприятия без партнеров составил 0,4 балла (где минимум — 0, а максимум — 1). При этом наименьшие баллы производство получило при оценке надежности цепочек поставок.

Сотрудничество с двумя другими компаниями позволило увеличить доступные источники поставок и сделать производственный процесс более стабильным. Кроме того, партнеры помогли внедрить цифровые системы, которые сделали работу завода более эффективной. В результате общий показатель технологического потенциала вырос на 11%.

«Предложенный нами методический инструментарий позволяет обосновывать состав участников промышленной интеграции, распределение их ролей и форматы взаимодействия с учетом ожидаемого эффекта и рисков. Это дает возможность целенаправленно работать над устранением “узких” мест и повышать устойчивость всей системы за счет взаимной дополняемости ресурсов. В дальнейшем мы планируем разработать организационно-экономический механизм принятия управленческих решений при реализации проектов в металлургической отрасли. Кроме того, мы бы хотели адаптировать предложенный подход для предприятий цветной металлургии и других отраслей промышленности», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Надежда Шмелева, доктор экономических наук, профессор кафедры цифрового менеджмента и инноватики Национального исследовательского технологического университета «МИСИС».

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