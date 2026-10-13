 

Новые швейцарские электробусы заряжаются через собственные шины

13.10.2026, 10:49, Разное
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Дочерняя компания Швейцарской высшей технической школы Цюриха разработала систему зарядки электробусов через шины под названием Winduction. Как сообщили в компании, эффективность передачи энергии превышает 90%, что позволяет уменьшить размеры штатных аккумуляторов.

В настоящее время в городе Винтертур создается испытательная инфраструктура, где в 2028 году будет запущен первый подзаряжаемый электробус с пассажирами. Действующие ныне беспроводные зарядные устройства передают энергию между катушкой, расположенной в грунте и катушкой под днищем транспортного средства. Эффективность передачи зависит от зазора между ними.

В Winduction катушка встроена в дорожное полотно и подключена к электросети. Вторая катушка помещается внутри шины и получает энергию во время остановки, после чего передает ее в аккумулятор. Потеря при передаче не превышает 10 % за счет более кроткого расстояния между дорожным покрытием и колесом.

Однако и у этой энергоэффективной системы есть проблемы, связанные, в первую очередь, с материалами. Обычные автобусные шины, в которых для прочности используются стальные ленты, не подходят, поскольку при взаимодействии с магнитным полем они нагреваются. Поэтому разработчики трудятся над созданием новых шин без стали. Они будут гораздо дороже, но со временем окупят себя в процессе эксплуатации.

Электробусы, оснащенные Winduction, будут курсировать между Цюрих-Эрликон и аэропортом Цюриха. Зарядные станции потребуются только на двух из 24 остановок. За 16 часов работы на зарядку автобусам потребуется три часа. Для сравнения, ныне действующие электробусы этого маршрута заряжаются ночью в депо в течение пяти часов.Источник &#8212 ETH Zurich


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